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В центре Запорожья пьяный мужчина устроил стрельбу. Его задержали

Автор: Андрей Козловский

В Запорожье на проспекте Соборном нетрезвый житель города устроил стрельбу. По приезду правоохранители задержали стрелка и изъяли у него оружие.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Как сообщается, инцидент произошел вчера около 22 часов вечера. Тогда прохожие сообщили в полицию о том, что на проспекте Соборном неизвестный стреляет из оружия, а также предоставили им приметы стрелка.

"Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию мужчину. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и вел себя неадекватно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины предметы, похожие на пистолет и газовый баллончик. После этого на место происшествия также была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции.

Фото: задержание мужчины (facebook.com/zaporizhiapolice)

Напомним, в Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате были повреждены линии электропередач и обесточен почти целый поселок.

Кроме того, в Одессе в ходе конфликта между двумя компаниями молодых людей устроили стрельбу, в результате чего было трое раненых.

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