В центре Запорожья пьяный мужчина устроил стрельбу. Его задержали
В Запорожье на проспекте Соборном нетрезвый житель города устроил стрельбу. По приезду правоохранители задержали стрелка и изъяли у него оружие.
Как сообщается, инцидент произошел вчера около 22 часов вечера. Тогда прохожие сообщили в полицию о том, что на проспекте Соборном неизвестный стреляет из оружия, а также предоставили им приметы стрелка.
"Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию мужчину. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и вел себя неадекватно", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины предметы, похожие на пистолет и газовый баллончик. После этого на место происшествия также была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции.
Фото: задержание мужчины (facebook.com/zaporizhiapolice)
Напомним, в Винницкой области на праздновании дня рождения мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате были повреждены линии электропередач и обесточен почти целый поселок.
Кроме того, в Одессе в ходе конфликта между двумя компаниями молодых людей устроили стрельбу, в результате чего было трое раненых.