В центре Запорожья пьяный мужчина устроил стрельбу. Его задержали

В Запорожье на проспекте Соборном нетрезвый житель города устроил стрельбу. По приезду правоохранители задержали стрелка и изъяли у него оружие.

Как сообщается, инцидент произошел вчера около 22 часов вечера. Тогда прохожие сообщили в полицию о том, что на проспекте Соборном неизвестный стреляет из оружия, а также предоставили им приметы стрелка.

"Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию мужчину. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и вел себя неадекватно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчины предметы, похожие на пистолет и газовый баллончик. После этого на место происшествия также была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции.

Фото: задержание мужчины (facebook.com/zaporizhiapolice)