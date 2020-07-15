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В центре сердечно-сосудистой патологии Винницы вспышка коронавируса

Винница, Среда 15 июля 2020 15:08
В центре сердечно-сосудистой патологии Винницы вспышка коронавируса
Фото: человек, который проводит дезинфекцию (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Представители департамента здравоохранения выехали в учреждение для проведения эпидрасследования

В Виннице в "Региональном центре сердечно-сосудистой патологии" коронавирус подтвердили у 15 работников учреждения и у 6 пациентов. Представители департамента здравоохранения выехали в учреждение для проведения эпидрасследования и недопущения дальнейшего распространения болезни среди клиентов заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной госадминистрации.

Как сообщается, по состоянию на 11:00 Лабораторный центр исследовал на COVID-19 140 образцов. Вследствие чего коронавирусная инфекция подтвердилась у одного врача, 6 медицинских сестер, двух санитаров и у 6 пациентов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко, заявил, что в столице на улице Михаила Бойчука в общежитии обнаружили коронавірусну инфекцию в п'ятьох студентов.

Кроме того, в столице обнаружили 147 случаев заболевания коронавирус.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине за минувшие сутки инфицировались 836 человек.

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