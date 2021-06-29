В центре Праги произошла стрельба: один человек ранен, подозреваемый скрылся

По его данным тяжелое ранение получила 50-летняя сотрудница районной биржи труда, в которую стрелял мужчина. Женщине оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Как отметили в полиции Праги, стрелявший с места преступления скрылся. По информации правоохранителей, злоумышленнику около 60 лет, у него была черная сумка, на голове - бейсболка.

Он подозревается в совершении других преступлений. В частности, мужчину разыскивают за инцидент с нанесением ожогов кислотой в средней Чехии. Полиция распространила фото подозреваемого.