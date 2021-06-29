В центре Праги произошла стрельба: один человек ранен, подозреваемый скрылся

Сотрудница районной биржи труда на улице Белеградская в Праге получила ранение в результате стрельбы, которую открыл неизвестный. Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция.
Об этом сообщило издание Novinky.cz.
По его данным тяжелое ранение получила 50-летняя сотрудница районной биржи труда, в которую стрелял мужчина. Женщине оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали.
Как отметили в полиции Праги, стрелявший с места преступления скрылся. По информации правоохранителей, злоумышленнику около 60 лет, у него была черная сумка, на голове - бейсболка.
Он подозревается в совершении других преступлений. В частности, мужчину разыскивают за инцидент с нанесением ожогов кислотой в средней Чехии. Полиция распространила фото подозреваемого.
Напомним, ранее сообщалось о стрельбе Николаеве во время массовой драки. Ранены двое мужчин. В произошедшем подозревают четырех человек.