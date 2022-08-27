В центре Оттавы неизвестный открыл стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу после закрытия баров и ресторанов в районе рынка, который расположен недалеко от комплекса зданий национального парламента.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позднее еще два человека обратились за помощью в больницу.

Полиция выясняет, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие. Других подробностей не приводится.

Напомним, в июле в канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным.

До этого крупный инцидент с массовой стрельбой в Канаде произошел в 2022 году. Тела жертв находили в радиусе 50 километров, тогда погибли не менее 22 человек. Это была самая кровавая расправа за всю историю Канады.

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