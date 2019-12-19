В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу из автомата, есть жертвы

В центре Москвы (Российская Федерация) неизвестный устроил стрельбу возле здания Федеральной службы безопасности, по предварительным данным, есть погибшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Лубянки на площади Воровского. Неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, по данным некоторых СМИ, в результате погибли трое сотрудников Федеральной службы охраны. На данный момент сведения о погибших и пострадавших существенно разнятся.

Также сообщается, что в Москве введен план Сирена. Предположительно, стрельбу открыли в приемной офиса Федеральной службы безопасности, после чего нападавший выбежал на улицу. Не исключается, что нападавших могло быть трое.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом между коммунальщиками и строителями возник конфликт, который закончился дракой и стрельбой. В результате инцидента ранения различной тяжести получили четыре человека.

До этого в Яготине Киевской области неизвестный открыл огонь по экипажу патрульной полиции.