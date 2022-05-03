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В центре Москвы мужчина коктейлем Молотова поджег машину ОМОНа

Автомобили ОМОНа (Фото: zona.media)
Автор: Константин Широкун

В центре Москвы на площади Революции силовики задержали мужчину, который кинул коктейль Молотова в автомобиль ОМОНа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

В результате поджога у автобуса обгорела передняя левая часть. Сотрудники полиции своими силами устранили возгорание. Вскоре бросавшего коктейль мужчину двое силовиков уложили на газон и, надев наручники, задержали. Очевидец события уточнил, что автомобиль ОМОНа горел пару минут.

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