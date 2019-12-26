В центре Львова водитель сбил полицейского и пытался бежать с места ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь ему грозит до 2 лет заключения

В центре Львова, на проспекте Свободы, водитель сбил полицейского, который требовал переставить неправильно припаркованный автомобиль, и пытался сбежать с места аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как сообщается, мужчина нарушил правила дорожного движения и припарковал свой BMW в неположенном месте. Патруль полиции это заметил. Один из полицейских попросил припарковать авто в другом месте, на что водитель отреагировал агрессивно, с угрозами и нецензурной лексикой.

"После того, как водитель отказался выполнить законное требование полицейских и переставить свой автомобиль, было принято решение об эвакуации транспортного средства. Тогда злоумышленник, двигаясь задним ходом, скрылся с места происшествия, совершив при этом наезд на одного из патрульных полицейских и повредив патрульный автомобиль Toyota Prius. В дальнейшем полицейский с телесными повреждениями был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Силовики догнали беглеца и задержали его. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы.

Ранее РБК-Украина писало, что 24 декабря в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, еще двое пострадали.