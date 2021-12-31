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В центре Киеве произошло ДТП: движение трамваев заблокировано

Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 31 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП. В результате временно заблокировано движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный" в Telegram.

На улице Глубочицкой столкнулись несколько автомобилей. В результате одна машина влетела в дерево.

Из-за аварии движение трамваев временно заблокировано.

Информация о потерпевших проверяется. Подробностей ДТП пока нет.

Напомним, 30 декабря утром на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора. В результате аварии есть пострадавшие, движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.

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