В центре Киеве произошло ДТП: движение трамваев заблокировано

В пятницу, 31 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП. В результате временно заблокировано движение общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный" в Telegram.
На улице Глубочицкой столкнулись несколько автомобилей. В результате одна машина влетела в дерево.
Из-за аварии движение трамваев временно заблокировано.
Информация о потерпевших проверяется. Подробностей ДТП пока нет.
Напомним, 30 декабря утром на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора. В результате аварии есть пострадавшие, движение левыми полосами перекрыто в обоих направлениях.