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В центре Киева в жилом доме произошла стрельба

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 11:26
В центре Киева в жилом доме произошла стрельба
Фото: стрельба в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В результате стрельбы погиб один человек

В Киеве в одной из квартир на Печерске произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в соседней квартире на улице Круглоуниверситетской слышны выстрелы. Установлено, что инцидент возник между мужчинами через решение спорного жилого вопроса.

"Предварительно установлено, что сестра одного из участников конфликта продала часть квартиры другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья. В результате один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, где он вскоре умер", - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который устроил стрельбу. С места происшествия криминалисты изъяли охотничье ружье.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева произошла стрельба.  На улице Лаврской неподалеку от монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве был ранен полицейский.

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