В центре Киева возле метро мужчину смертельно ранили ножом

В центре Киева в подземном переходе на Майдане произошла драка. Мужчина получил смертельные ножевые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Между двумя мужчинами произошел конфликт, в котором один из них зарезал соперника ножом в живот. 30-летний пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Участники конфликта были установлены и доставлены в территориальное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

На месте преступления правоохранители проводят следственные действия. По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Начато досудебное расследование, которое установит все обстоятельства и причины этого уголовного преступления.

Напомним, 27 ноября в Жешуве с ножом напали на двух украинских студентов. Молодые люди 19 и 21 лет получили ножевые ранения и госпитализированы с тяжелыми травмами. Позже полиция объявила в розыск гражданина Украины.

Напомним, ранее в Киеве мужчина совершил нападение на ветерана войны на Донбассе, ранив того в шею. Пострадавший в момент нападения занимался раздачей агитационных материалов одной из партий. Нападавшего задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Также сообщалось, что в начале октября в Чернигове совершили нападение на пассажирский автобус.