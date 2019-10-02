В центре Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста

В среду, 2 октября, в столице произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участимем мотоциклиста и водителся автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как отмечается, в результате столкновения мотоциклист оказался на капоте автомобиля.

"Возле станции метро Театральная произошла авария с участием легкового Hyundai и мотоциклиста. В результате ДТП водитель мотоцикла оказался на капоте автомобиля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что мотоциклист получил травмы и не смог обойтись без помощи медиков.

Напомним, в Полтавской области автомобиль сбил насмерть патрульную полицейскую Марину Фетч при исполнении служебных обязанностей. Водитель имел признаки алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что во Львове столкнулись автомобиль Skoda Octavia и служебный микроавтобус Ford Transit подразделения полиции Львовской области. В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Николаевской области столкнулись два автомобиля. В результате столкновения автомобилей пассажирка ВАЗ погибла на месте происшествия, также пострадали дети.