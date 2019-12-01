В центре Киева при обстреле автомобиля убили ребенка

В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Сообщается, что на момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер.

В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

Сообщается, что с водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. На его теле были видны капли крови.

Напомним, ранее в Деснянском районе Киева мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в работника финансового учреждения. Установлено, что представители финансового учреждения пришли по месту проживания киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка после невыплаты кредита.

Хозяин дома, увидев "незванных" гостей, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна из них попала одному из мужчин в ногу. Пострадавшего госпитализировали.