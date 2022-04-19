В центре Киева обнаружили растяжку с гранатой: жителей столицы призвали к бдительности

В Печерском районе Киева мужчина, гуляя по улице Госпитальной, обнаружил растяжку с гранатой. Место оцепили правоохранители и вызвали спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад. Мужчина обнаружил растяжку с предметом, похожим на гранату, среди сложенных на асфальте сухих веток. После этого он позвонил в полицию.
На место немедленно приехали патрульные, оцепили опасную находку и вызвали саперов.
В полиции призвали граждан быть внимательными и не трогать неизвестные предметы, а в случае их обнаружения - звонить по номерам 101 или 102.
Фото: растяжка с гранатой среди сухих веток в центре Киева (t.me/kyivpatrol)
Напомним, в освобожденном Тростянце Сумской области на российских минах и растяжках подорвались пятеро детей.
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