В центре Киева мужчина начал стрельбу из-за просьбы надеть маску

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета в Печерском районе столицы. Инцидент произошел после того, как мужчину в аптеке попросили надеть защитную маску.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Бассейной. Нетрезвый мужчина зашел в аптеку без маски, после чего работники и посетители заведения сделали ему замечание. Однако мужчина отказался надевать маску и покинуть помещение и начал нецензурно выражаться.

"В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Впрочем, человек достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в полиции.

Прибывшие на место работники полиции задержали 44-летнего мужчину и изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также за нарушение правил карантина на мужчину составлен административный протокол.

Напомним, в начале ноября на столичной станции метро "Славутич" мужчина напал на полицейского из-за просьбы надеть маску.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители составили почти 6 тысяч административных протоколов из-за нарушений карантина.