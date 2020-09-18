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В центре Харькова мужчина подорвал себя гранатой

Автор: РБК-Украина

В центральной части Харькова на улице Алчевских мужчина подорвал себя гранатой. От полученных ранений он умер.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что около 15:30 в полицию позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял подозрительный предмет и ушел в гараж. По ее словам, он находился в депрессивном состоянии.

"Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Когда полиция прибыла, обнаружила в автомобиле на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

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Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в результате взрыва гранаты погиб водитель-механик 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Роман Червинский.

До этого на Донбассе двое военных получили ранения из-за взрыва гранаты.

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Новости Украины ХарьковгранатаВзрыв