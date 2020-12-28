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В центре Грозного произошла перестрелка, двое полицейских убиты

Грозный, Понедельник 28 декабря 2020 14:53
В центре Грозного произошла перестрелка, двое полицейских убиты
Фото: перестрелка в Грозном (t.me breakingmash)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 декабря, в центре Грозного (Россия) произошла перестрелка. По предварительным данным, злоумышленники напали на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего двое из них погибли.

Об этом сообщает "ТАСС".

"В результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших погиб, второй ранен", - сказал собеседник агентства, отметив, что боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате инцидента есть погибший.

Однако помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина заявлял, что украинская сторона не фиксировала перестрелку на границе с Россией.

Также РБК-Украина писало, что летом в Ростовской области мужчина на автомобиле пытался прорваться через российско-украинскую границу. Чтобы остановить мужчину российские пограничники применили оружие, он получил легкое ранение.

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