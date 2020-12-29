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В центре Днепра столкнулись два авто, одно из них влетело в магазин

Автор: Андрей Козловский

Вчера вечером в центре Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), с участием автомобилей Mazda и Toyota. В результате столкновения второй автомобиль влетел в магазин.

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Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщается, автомобиль Mazda двигался по Половицкой в сторону Набережной, а Toyota ехала по проспекту Яворницкого в направлении вокзала. От удара Mazda развернуло на 180 градусов, а Toyota влетела в магазин. При этом автомобиль разбил двери кондитерской.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Движение некоторое время было ограничено.

Фото: ДТП в Днепре (gorod.dp.ua)

Напомним, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков с последующим опрокидыванием одного из них. В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошло ДТП, после которого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадал один человек.

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