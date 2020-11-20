Центрам экстренной медицины выплатили 3,9 млрд гривен за пациентов с COVID-19

Фото: врач (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центрам экстренной медицины выплатили 3,9 млрд гривен за предоставление помощи пациентам с COVID-19 с апреля. Выплаты осуществила Национальная служба здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что за оказание помощи пациентам с COVID-19 наибольшие суммы получили Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева - 516 млн гривен, Львовской области - более 351 млн гривен и Харьковской - 336 млн гривен.

НСЗУ заключила договоры с 25 Центрами экстренной медицинской помощи каждой области страны и столицы.

"Этим заведениям НСЗУ за апрель-октябрь выплатила более 5 млрд грн за предоставление экстренной помощи пациентам и более 3,9 млрд грн - за оказание помощи пациентам с COVID-19. В общем, 25 центров экстренной медицины за семь месяцев 2020 получили от НСЗУ более 8,9 млрд грн", - сказано в сообщении.

Оказание экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него является бесплатным.

Напомним, за лечение пациентов с COVID-19 и с подозрением на эту болезнь Национальная служба здоровья выплатила больницам более 8 млрд гривен. Договор с НСЗУ на стационарное лечение таких пациентов имеют 429 медучреждений.

Как писало РБК-Украина, ранее в НСЗУ заявили, что стоимость лечения пациента с коронавирусом обходится в около 20 тысяч гривен. Если же больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 тысяч гривен.