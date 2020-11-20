ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Центрам экстренной медицины выплатили 3,9 млрд гривен за пациентов с COVID-19

Украина, Пятница 20 ноября 2020 16:17
Центрам экстренной медицины выплатили 3,9 млрд гривен за пациентов с COVID-19
Фото: врач (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Центрам экстренной медицины выплатили 3,9 млрд гривен за предоставление помощи пациентам с COVID-19 с апреля. Выплаты осуществила Национальная служба здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Указано, что за оказание помощи пациентам с COVID-19 наибольшие суммы получили Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева - 516 млн гривен, Львовской области - более 351 млн гривен и Харьковской - 336 млн гривен.

НСЗУ заключила договоры с 25 Центрами экстренной медицинской помощи каждой области страны и столицы.

"Этим заведениям НСЗУ за апрель-октябрь выплатила более 5 млрд грн за предоставление экстренной помощи пациентам и более 3,9 млрд грн - за оказание помощи пациентам с COVID-19. В общем, 25 центров экстренной медицины за семь месяцев 2020 получили от НСЗУ более 8,9 млрд грн", - сказано в сообщении.

Оказание экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него является бесплатным.

Напомним, за лечение пациентов с COVID-19 и с подозрением на эту болезнь Национальная служба здоровья выплатила больницам более 8 млрд гривен. Договор с НСЗУ на стационарное лечение таких пациентов имеют 429 медучреждений.

Как писало РБК-Украина, ранее в НСЗУ заявили, что стоимость лечения пациента с коронавирусом обходится в около 20 тысяч гривен. Если же больной находится на интенсивной терапии, эта сумма может увеличиться вдвое - до 40 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество скорая помощьКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь