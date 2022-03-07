Центр волонтеров и координации начал работу на базе Киевской областной военной администрации

Объединить тех неравнодушных украинцев, в частности жителей Киевщины, кто может оказывать посильную помощь другим - такова цель Центра волонтеров и координации. Он начал работу на базе Киевской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КОВА у Telegram -канале.

"11 дней героической борьбы против российских оккупантов показали - наша сила в людях, умении объединиться и дать врагу мощный отпор. Мы верим в нашу армию и одновременно должны усиливать наши тылы. Мы способны помочь себе в том гуманитарном кризисе, который распространяется по региону", - отметил глава администрации Александр Кулеба.

Он призвал приобщаться к центру волонтеров и координации, используя следующие контакты: +380442861469, Тelegram и Facebook.

"Каждый из вас может быть полезен на своем фронте: помочь с эвакуацией, оказать медицинскую помощь или проконсультировать тех, кто не может попасть к врачу или юристу. Также наши информационные материалы мы будем переводить на жестовый язык", - говорится в сообщении главы КОВА.