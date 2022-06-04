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Центр оккупированного Донецка подвергся обстрелу, город в огне: что известно

Фото: последствия обстрела Донецка (t.me/itsdonetsk)
Автор: Илона Свиридова

Вечером 4 июня 2022 года центральная часть оккупированного Донецка подверглась артиллерийскому обстрелу. В городе вспыхнули масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-паблики.

Сообщается, что центральная часть Донецка, предварительно, подверглась обстрелам из "Градов". Зафиксированы прилеты в Ворошиловском районе на Крытом рынке, в жилом доме на улице Зеленой, а также в районе школ №5 и №22. Также сообщается, о пожарах, в том числе горят автомобили во дворах.

Фото: последствия обстрела Донецка (t.me/itsdonetsk)

По данным оккупационной администрации, в результате обстрела пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Украинская сторона пока не комментировала инцидент.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего есть пострадавшие.

Также сегодня оккупанты несколько раз обстреляли Николаев, сообщалось о троих погибших.

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ДонецкВойна России против Украины