Центр оккупированного Донецка подвергся обстрелу, город в огне: что известно

Сообщается, что центральная часть Донецка, предварительно, подверглась обстрелам из "Градов". Зафиксированы прилеты в Ворошиловском районе на Крытом рынке, в жилом доме на улице Зеленой, а также в районе школ №5 и №22. Также сообщается, о пожарах, в том числе горят автомобили во дворах.

Фото: последствия обстрела Донецка (t.me/itsdonetsk)

По данным оккупационной администрации, в результате обстрела пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Украинская сторона пока не комментировала инцидент.