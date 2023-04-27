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Центр боротьби з дезінформацією Туреччини спростував повідомлення про інфаркт Ердогана

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Центр боротьби з дезінформацією при адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана спростував інформацію про те, що він переніс інфаркт і був госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нurriyet.

Віце-президент Туреччини також Фуат Октай заявив, що у глави держави легка застуда та оцінив його стан як дуже добрий.

"Твердження про те, що у президента Ердогана трапився серцевий напад і він був госпіталізований, не відповідають дійсності. Президент візьме участь у церемонії першого завантаження палива на АЕС "Акую", яка відбудеться завтра, за допомогою прямого включення", - йдеться у заяві Центру по боротьбі з дезінформацією.

Раніше ми повідомляли, що вчора вранці, 26 квітня, турецькому президентові стало погано під час прямого ефіру.

Згодом стало відомо, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган скасував передвиборчі мітинги. Після інциденту в соціальних мережах почали стверджувати, що у президента Ердогана стався серцевий напад.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган