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Цена "зеленой" энергии в Украине ниже стоимости обычной электроэнергии в Европе, - нардеп

Фото: цена "зеленой" энергии в Украине ниже стоимости обычной электроэнергии в Европе (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Произведенная в Украине электроэнергия из возобновляемых источников энергии стоит в разы меньше, чем стоимость электричества на рынке Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер в Facebook.

"В прошлом году средневзвешенный зеленый тариф для солнечной генерации составлял около 140 евро/МВт-ч, для ветровой - 100 евро/МВт-ч. Этим можно констатировать ошибочность распространенного мифа о якобы дорогой "зеленый" тариф. Как мы видим, стоимость зеленой генерации просто несопоставима с реальными ценами электроэнергии в ЕС, ведь только на прошлой неделе цены взлетали до рекордных 500 евро/МВт-ч", - написала она.

Буймистер отметила, что для прохождения зимы и сохранения прибылей по экспорту электроэнергии государственные органы власти должны обеспечить стабилизацию отрасли "зеленой" энергетики.

Она добавила, что для этого необходимо остановить многочисленные инициативы по отмене "зеленого" тарифа, и разблокировать средства на счетах "Укрэнерго" для выплаты "зеленой" генерации.

"Мы максимально наглядно видим в цифрах, что все спекуляции вокруг отмены "зеленого" тарифа это дешевый популизм, который не приведет к процветанию нашей страны", - подытожила нардеп.

Напомним, по данным государственного предприятия "Оператор рынка" цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже, чем в восточной Европе.

В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.час. В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.

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