Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже чем в Восточной Европе, - "Оператор рынка"

В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.час.

В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.

Похожая ситуация в Польше и Румынии, где цены электроэнергии достигают 353 и 361 евро за 1 МВт.час, по состоянию на 9 августа.

Всего по данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.