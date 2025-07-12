"Це вже не просто сум": психіатр пояснив тривожні симптоми справжньої депресії

Коли поганий настрій - це ще не депресія

Плутанина між смутком і справжнім психічним розладом трапляється дуже часто. Люди називають депресією звичайний спад емоційного фону - і це небезпечна помилка.

"Справді, люди часто зловживають терміном “депресія” і з будь-якого приводу говорять: "Я в депресії", - каже експерт.

Однак депресія - це не короткий період смутку, а стан, що потребує допомоги спеціалістів.

"Потрібно розрізняти природну психологічну реакцію на негативну подію, наприклад неприємності на роботі й, як наслідок, поганий настрій, та хворобливий стан, який потребує спеціалізованої допомоги", - підкреслює доктор.

Поганий настрій - це нормальна реакція на обставини, і зазвичай він минає після позитивних змін або з часом.

"У першому випадку йдеться не про депресію, а про тимчасову ситуацію, коли людина відчуває негативні емоції, адже наразі немає підстав для позитивних", - уточнює фахівець.

Натомість у випадку депресії зміни не настають - навіть коли причини вже зникли.

"А депресія - це пригнічений стан упродовж тривалого періоду, щонайменше тижня", - зазначає психіатр.

"Часто цей стан настає без причини. Або ж навіть якщо причина й була, вона вже в минулому, а пригнічений настрій залишився", - додає експерт.

Тривожні симптоми депресії

Депресія - це не тільки про емоції, а й про глибокі зміни в усьому організмі. Вона впливає на фізичний стан, психіку, працездатність та інтерес до життя.

"У людини при цьому спостерігається компонент тривожності", - зауважує фахівець.

До основних ознак депресії належать:

Порушення сну - безсоння, часті пробудження або навпаки, надмірна сонливість

- безсоння, часті пробудження або навпаки, надмірна сонливість Зміни апетиту - відсутність бажання їсти або неконтрольоване переїдання

- відсутність бажання їсти або неконтрольоване переїдання Знесилення - хронічна втома, навіть після відпочинку

- хронічна втома, навіть після відпочинку Зниження концентрації та мотивації - складно працювати, думати, діяти

"Тобто людина без соматичного захворювання почувається дуже пригніченою у фізичному, психологічному, емоційному сенсі", - пояснює доктор.

Крім того, з’являються тілесні симптоми, які не мають фізіологічного пояснення.

"На тлі цього з'являються і головний біль, і різні мігруючі болі", - зазначає експерт.

Коли життя втрачає кольори

Одне з найточніших описів стану депресії - це втрата радості, сенсу, емоцій. Люди буквально перестають "бачити кольори" життя.

"Життя втрачає кольори. Колись була ера чорно-білого телебачення. Хворі дуже яскраво на тому етапі описували, що їхній стан можна порівняти із ситуацією, коли дивився 'кольорову' телепередачу, і раптом вона стала чорно-білою", - ділиться досвідом психіатр.

Людина більше не отримує задоволення навіть від того, що раніше тішило: хобі, друзі, улюблена їжа чи заняття стають байдужими.

"Життя вже не те що не радує - людина втрачає до нього будь-який інтерес і фактично згасає", - підсумовує доктор.

Що робити?

Стан, коли емоції згасають, а бажання діяти зникає - це не примха, а сигнал до дії. І найкраще, що можна зробити - це звернутись до фахівця.

Депресія - це не слабкість. Це захворювання, яке піддається лікуванню. Своєчасна допомога - шанс повернути кольори у власне життя.