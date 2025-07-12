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"Це вже не просто сум": психіатр пояснив тривожні симптоми справжньої депресії

Субота 12 липня 2025 19:35
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"Це вже не просто сум": психіатр пояснив тривожні симптоми справжньої депресії Як відрізнити депрсію від смутку та поганого настрою (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова, Ірина Сандул

Ви теж іноді кажете "я в депресії", коли просто сумно чи щось не вдалось? Ця фраза стала настільки звичною в побуті, що ми ризикуємо втратити розуміння справжньої суті депресії - як небезпечної хвороби, що потребує лікування.

Доктор медичних наук, психіатр Борис Михайлов у інтерв'ю для РБК-Україна розповів, чим відрізняється клінічна депресія від тимчасового поганого настрою та які симптоми не можна ігнорувати.

Коли поганий настрій - це ще не депресія

Плутанина між смутком і справжнім психічним розладом трапляється дуже часто. Люди називають депресією звичайний спад емоційного фону - і це небезпечна помилка.

"Справді, люди часто зловживають терміном “депресія” і з будь-якого приводу говорять: "Я в депресії", - каже експерт.

Однак депресія - це не короткий період смутку, а стан, що потребує допомоги спеціалістів.

"Потрібно розрізняти природну психологічну реакцію на негативну подію, наприклад неприємності на роботі й, як наслідок, поганий настрій, та хворобливий стан, який потребує спеціалізованої допомоги", - підкреслює доктор.

Поганий настрій - це нормальна реакція на обставини, і зазвичай він минає після позитивних змін або з часом.

"У першому випадку йдеться не про депресію, а про тимчасову ситуацію, коли людина відчуває негативні емоції, адже наразі немає підстав для позитивних", - уточнює фахівець.

Натомість у випадку депресії зміни не настають - навіть коли причини вже зникли.

"А депресія - це пригнічений стан упродовж тривалого періоду, щонайменше тижня", - зазначає психіатр.

"Часто цей стан настає без причини. Або ж навіть якщо причина й була, вона вже в минулому, а пригнічений настрій залишився", - додає експерт.

Тривожні симптоми депресії

Депресія - це не тільки про емоції, а й про глибокі зміни в усьому організмі. Вона впливає на фізичний стан, психіку, працездатність та інтерес до життя.

"У людини при цьому спостерігається компонент тривожності", - зауважує фахівець.

До основних ознак депресії належать:

  • Порушення сну - безсоння, часті пробудження або навпаки, надмірна сонливість
  • Зміни апетиту - відсутність бажання їсти або неконтрольоване переїдання
  • Знесилення - хронічна втома, навіть після відпочинку
  • Зниження концентрації та мотивації - складно працювати, думати, діяти

"Тобто людина без соматичного захворювання почувається дуже пригніченою у фізичному, психологічному, емоційному сенсі", - пояснює доктор.

Крім того, з’являються тілесні симптоми, які не мають фізіологічного пояснення.

"На тлі цього з'являються і головний біль, і різні мігруючі болі", - зазначає експерт.

Коли життя втрачає кольори

Одне з найточніших описів стану депресії - це втрата радості, сенсу, емоцій. Люди буквально перестають "бачити кольори" життя.

"Життя втрачає кольори. Колись була ера чорно-білого телебачення. Хворі дуже яскраво на тому етапі описували, що їхній стан можна порівняти із ситуацією, коли дивився 'кольорову' телепередачу, і раптом вона стала чорно-білою", - ділиться досвідом психіатр.

Людина більше не отримує задоволення навіть від того, що раніше тішило: хобі, друзі, улюблена їжа чи заняття стають байдужими.

"Життя вже не те що не радує - людина втрачає до нього будь-який інтерес і фактично згасає", - підсумовує доктор.

Що робити?

Стан, коли емоції згасають, а бажання діяти зникає - це не примха, а сигнал до дії. І найкраще, що можна зробити - це звернутись до фахівця.

Депресія - це не слабкість. Це захворювання, яке піддається лікуванню. Своєчасна допомога - шанс повернути кольори у власне життя.

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