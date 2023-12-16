Про це вже домовилися. Зеленський натякнув на нові постачання ППО в Україну

Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема - тема ППО", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що в Україні буде більше систем ППО, що захищають українців від російських атак.

"Буде більше систем, більше захисту неба", - наголосив він.

ППО від партнерів

Нещодавно ми повідомляли, що Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів).

Деякі системи відправляють з власних складів країни, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, інші замовлять у виробників.

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