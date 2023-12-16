ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Про це вже домовилися. Зеленський натякнув на нові постачання ППО в Україну

Україна, Субота 16 грудня 2023 19:43
UA EN RU
Про це вже домовилися. Зеленський натякнув на нові постачання ППО в Україну Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема - тема ППО", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що в Україні буде більше систем ППО, що захищають українців від російських атак.

"Буде більше систем, більше захисту неба", - наголосив він.

ППО від партнерів

Нещодавно ми повідомляли, що Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів).

Деякі системи відправляють з власних складів країни, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, інші замовлять у виробників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет