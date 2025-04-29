"Це варварство". МЗС вимагає реакції світу на вбивство Рощиної в полоні

Тихий прокоментував розслідування вбивства Рощиної, яке провела організація Forbidden Stories.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на результати цього розслідування, які розкривають системні воєнні злочини, порушення прав людини, викрадення, катування і вбивства на тимчасово окупованих Росією територіях України", - наголосив він.

Він звернувся з проханням про реакцію конкретно до Ради ООН з прав людини, моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Ради Європи та низки правозахисних організацій.

За словами речника МЗС, хоробрість Рощиної та її відданість журналістиці, щира турбота про людське життя були винятковими.

"Ця спільна журналістська робота (йдеться про розслідування - ред.) підкреслює її героїзм і варварство її вбивства росіянами, а також розширює її зусилля з розкриття жахливої долі тисяч цивільних заручників, утримуваних Росією", - додав він.

Тихий наголосив, що проблема цивільних у полоні у Росії потребує підвищеної уваги і негайної, рішучої відповіді.

"Тому що те, що ми бачимо зараз, швидше за все, є найбільшою державною операцією з викрадення цивільних осіб за останній час. Це має бути засуджено і покарано. Російські злочинці, відповідальні за ці жахливі злодіяння, мають бути притягнуті до відповідальності", - додав він.