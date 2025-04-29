"Це варварство". МЗС вимагає реакції світу на вбивство Рощиної в полоні

Вбивство української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні потребує реакції світу. Це прояви варварства з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого в соцмережі X.

Тихий прокоментував розслідування вбивства Рощиної, яке провела організація Forbidden Stories.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на результати цього розслідування, які розкривають системні воєнні злочини, порушення прав людини, викрадення, катування і вбивства на тимчасово окупованих Росією територіях України", - наголосив він.

Він звернувся з проханням про реакцію конкретно до Ради ООН з прав людини, моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Ради Європи та низки правозахисних організацій.

За словами речника МЗС, хоробрість Рощиної та її відданість журналістиці, щира турбота про людське життя були винятковими.

"Ця спільна журналістська робота (йдеться про розслідування - ред.) підкреслює її героїзм і варварство її вбивства росіянами, а також розширює її зусилля з розкриття жахливої долі тисяч цивільних заручників, утримуваних Росією", - додав він.

Тихий наголосив, що проблема цивільних у полоні у Росії потребує підвищеної уваги і негайної, рішучої відповіді.

"Тому що те, що ми бачимо зараз, швидше за все, є найбільшою державною операцією з викрадення цивільних осіб за останній час. Це має бути засуджено і покарано. Російські злочинці, відповідальні за ці жахливі злодіяння, мають бути притягнуті до відповідальності", - додав він.