Це не симптом хвороби. Як зрозуміти, що у вас емоційне виснаження і терміново треба відпочити

У часи тривожності та нестабільності ми часто ігноруємо власні емоції, зосереджуючись на діях і намаганні втримати все під контролем. Але тіло не ігнорує. Воно часто першим сигналізує про внутрішнє виснаження, напругу або емоції, які ми не дозволяємо собі прожити.

Що таке психосоматика

"У нашій культурі ми звикли діяти й терпіти, а не чути себе. Але тіло не мовчить. Воно першим реагує на стрес, напругу, пригнічені емоції. Воно не питає, зручно чи "на часі". Воно просто каже: "зупинись", - пояснює психологиня.

За словами Анни Богомолець, поняття психосоматики - це не домисли.

"Це напрям, який вивчає, як нервова система реагує на психологічне навантаження. І коли ми ігноруємо почуття, тіло починає сигналити - болем, спазмами, безсонням, панічними станами", - каже вона

Чому ми не помічаємо сигналів тіла

"Ми навчилися триматися. Бо "іншим гірше", бо "треба бути сильними". Але тіло не знає цих умовних форм. Воно не знає, що ти відповідальний і витривалий. Воно знає тільки, що ресурси вичерпані", - зазначає психологиня.

Це накопичення нерозпізнаного стресу і є причиною того, чому ми втрачаємо енергію, зосередженість, рівновагу.

Анна наголошує: уважність до себе - це не про слабкість, а про відповідальність.

"Бути в контакті з собою - це і є форма сили. Це нова навичка, яка вчить не тікати від себе, а піклуватися про себе. Бо лише той, хто не загубив контакт із власними почуттями, може залишатися цілісним навіть у хаосі", - підкреслює фахівчиня.

Як почати слухати себе: 5 простих практик

Психологиня радить починати з малого:

регулярні паузи. Навіть кілька хвилин тиші протягом дня знижують рівень напруги.

Навіть кілька хвилин тиші протягом дня знижують рівень напруги. сканування тіла. Зверніть увагу: де напруга? Як ви дихаєте?

Зверніть увагу: де напруга? Як ви дихаєте? дихальні вправи. Повільне глибоке дихання стабілізує нервову систему.

Повільне глибоке дихання стабілізує нервову систему. запитання до себе. Що я зараз відчуваю? Чого потребую? Що можу дати собі прямо зараз?

Що я зараз відчуваю? Чого потребую? Що можу дати собі прямо зараз? рух. Помірне фізичне навантаження допомагає вивільняти стрес і заземлюватися.

"Тіло - не просто носій розуму. Це рівноправний учасник нашого життя. І коли ми прислухаємось до нього, ми не лише зберігаємо енергію, ми зберігаємо себе", - підсумовує Анна Богомолець.

Слухати себе, звертати увагу на сигнали тіла, не ставити себе "на потім" - це не егоїзм, а необхідна форма внутрішньої гігієни у світі, що постійно вимагає витримки.