Це не особливість циклу. Гінеколог назвала небезпечний симптом, який жінки ігнорують роками

Менорагія - це дуже рясні або тривалі менструальні кровотечі. Рясні менструації можуть призводити до обмеження активності, а значна крововтрата - до анемії. Однак не завжди жінки звертаються по допомогу або не усвідомлюють, що такі менструації - це не норма і не індивідуальна “особливість циклу”.
Про симптоми, причини, ускладнення та лікування менорагії розповідає РБК-Україна, посилаючись на коментарі лікаря-гінеколога Олени Яценко.
Менорагія - це не просто “трохи рясніші” менструації.
Це стан, за якого:
Особливо важливо звернутися до лікаря, якщо рясні кровотечі з’явилися раптово і раніше таких скарг не було.
Причини менорагії:
Якщо менорагію не лікувати, вона може призвести до:
Лікар починає діагностику з ретельного збору анамнезу щодо тривалості та інтенсивності менструальних кровотеч, починаючи з найпершого циклу. Він може попросити протягом кількох циклів вести менструальний щоденник.
Також необхідні:
Можливе і медикаментозне, і хірургічне лікування.
Лікарі призначають:
“Зазвичай жінки звертаються по допомогу лише тоді, коли крововтрата набирає критичних обертів або значно впливає на їхнє життя: зʼявляється сильна слабкість, шкіра стає млявою і блідою, випадає волосся. У більшості таких випадків уже йдеться про втрату сироваткового заліза і, як наслідок, - розвиток залізодефіцитної анемії. Рясні менструації не потрібно терпіти!” - наголошує Олена Яценко.
Лікарка зазначає, що першим етапом зазвичай є медикаментозна терапія. Сучасна гінекологія має широкий арсенал засобів, завдяки яким можна зменшити кровотечу, поліпшити самопочуття та, за потреби, забезпечити контрацепцію.
Але вибір методу лікування залежить від причини та від діалогу між пацієнткою і лікарем.
“Я обовʼязково запитую, чого бажає жінка. Чи має вона негайні репродуктивні плани, чи прийнятні для неї засоби, які я пропоную? Мають бути враховані всі деталі: чи є можливість приймати препарат щодня, чи має жінка серцево-судинні ризики, чи є доступ до препаратів та допомоги в умовах воєнних дій або перебування за кордоном”, - розповідає гінеколог.
Втім, не завжди можна обійтися без хірургічного втручання.
“Саме тому так важливо не займатися самолікуванням і не чекати, поки симптоми стануть нестерпними. Причину рясних менструацій має встановити лікар і підібрати індивідуальне лікування”, - підкреслює експерт.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: сайти WebMD, CDC.