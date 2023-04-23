Це неприйнятні висловлювання. Боррель про слова посла Китаю щодо суверенітету пострадянських країн

Заява у китайського посла в Парижі щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму являється неприйнятною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель,
"Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю", - заявив Боррель.
Нагадаємо, китайський посол Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Він також непевний щодо приналежності Криму Україні.
Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що Лу Шайе не знає географії, чи його думка йде всупереч позиції Китаю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.