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Це неприйнятні висловлювання. Боррель про слова посла Китаю щодо суверенітету пострадянських країн

Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Заява у китайського посла в Парижі щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму являється неприйнятною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель,

"Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. ЄС може лише припустити, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю", - заявив Боррель.

Нагадаємо, китайський посол Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Він також непевний щодо приналежності Криму Україні.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що Лу Шайе не знає географії, чи його думка йде всупереч позиції Китаю.

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