ЦАХАЛ заявив про вбивство ватажка бойовиків ХАМАС, який планував вторгнення до Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю заявила в суботу, що вбила командира батальйону ХАМАС, відповідального за кілька смертельних нападів на мирних жителів та солдатів, продовжуючи обстрілювати терористичні об'єкти в секторі Газа та готуватися до наземного наступу на півдні анклаву.

Він спланував та направив терористів 7 жовтня до Ізраїлю. Представник ЦАХАЛу заявив, що військові вбили командира батальйону ХАМАСа Шеджайя, внаслідок авіаудару.

Армія опублікувала відео удару, внаслідок якого загинув командир.

Footage shows the strike on the commander of Hamas's Shujayya battalion, Wissam Farhat.https://t.co/KM31XvtKku pic.twitter.com/3wDLItvZW8