ЦАХАЛ про тимчасове перемир'я: будь-кого, хто становить загрозу для наших сил у Газі, буде вбито

"Будь-хто, хто становить загрозу для наших військ, буде вражений. Безпека наших військ - це головний пріоритет, так ми поводилися і так будемо поводитися надалі", - заявив він.

За його словами, наземна операція та оперативні досягнення чинили тиск на ХАМАС і його керівництво, а також послужили необхідним інструментом для створення умов для реалізації плану з повернення частини заручників.

"Більшу частину часу ми будемо використовувати для приведення в готовність і планування завдань, які очікуються від нас відразу після закінчення перемир'я. Ми готуємося продовжувати атакувати всіма силами відразу після закінчення перемир'я", - додав старший офіцер.

ЦАХАЛ пообіцяв не допустити повернення палестинців до північної частини Гази з її півдня і вже завадив деяким, хто намагався це зробити.

Угода про звільнення заручників

Ізраїль розробив угоду про звільнення заручників, що складається із п'яти етапів.

Напередодні Кабмін Ізраїлю схвалив угоду щодо звільнення близько 50 заручників. Бойовики ХАМАС згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.

При цьому президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що Єрусалим переживає "критичний годинник" перед запланованим звільненням заручників.

Зазначимо, що сьогодні о 8-й ранку почалося тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом.

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