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Трюдо заявил о третьей волне коронавируса в Канаде

Автор: Даша Харченко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в Канаде началась третья волна коронавируса. Об этом свидетельствует увеличение числа госпитализаций.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, койки интенсивной терапии заполняются, а также появляются новые мутации коронавируса.

Трюдо отметил, что третья волна COVID уже охватывает регионы страны.

"Во всем мире страны сталкиваются с очень серьезной третьей волной этой пандемии, а сейчас - и Канада", - заявил Трюдо.

К слову, в Канаде распределили свыше 10 млн доз вакцин от COVID-19. Премьер добавил, что все желающие жители Канады смогут сделать прививку до конца сентября.

В Канаде с начала марта этого года начало расти количество зараженных на сутки.

Вместе с тем 30 марта стало известно, что Канада прекратила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей в возрасте 55 лет из-за опасений возникновения тромбов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) поддерживает сертификацию вакцинации как средство передачи медицинской информации о здоровье людей. Наличие такого документа может способствовать сокращению распространения инфекции.

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