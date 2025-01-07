Трюдо подав у відставку, а росіяни розстріляли українських військових: новини за 6 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". На Київщині зокрема працювала ППО.

Аналітики ISW вважають, що росіяни розглядають оточення Покровська як одну з ключових оперативних цілей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова на припинення вогню, якщо партнери поставлять їй зброю для відбиття можливих майбутніх нападів РФ.

Байден застеріг американців про ризик повторення заворушень, подібних до 6 січня 2021 року

Президент США закликав американців згадати події у Капітолії 6 січня 2021 року. Він наголосив на необхідності запобіганню повторенню таких загроз у майбутньому. За його словами, ця церемонія понад два століття робила Америку "маяком" для вільного світу, затверджувала волю виборців.

"Але після того, що ми всі побачили 6 січня 2021 року, ми знаємо, що більше ніколи не зможемо сприймати це як належне", - зазначив Джо Байден.

КНДР випробувала балістичну ракету під час візиту Блінкена в Сеул

За даними південнокорейських військових, Північна Корея 6 січня запустила, імовірно, балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла понад 1100 кілометрів на схід, перш ніж впала в море.

Виступаючи кілька годин по тому на пресконференції, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що запуск підкреслює важливість співробітництва між США, Південною Кореєю і Японією, зокрема в галузі обміну даними про ракети в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

В МАГАТЕ повідомили про вибухи й кулеметні черги біля ЗАЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії проінформували, що чули гучні вибухи біля окупованої Запорізької атомної електростанції.

Як пише МАГАТЕ, жертв або ж постраждалих не було. У тому ж числі не було жодного впливу на будь-яке обладнання станції. Втім, інтенсивність військових дій поблизу ЗАЕС зросла.

СБУ викрила мережу агентів РФ, які планували теракт серед військових у Київській області

Всього за результатами спецоперації затримано 4-х агентів РФ. За даними слідства, саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення.

При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі.

Найбільша армія Європи. Зеленський відповів, скільки людей служать у Силах оборони України

За словами президента Володимира зеленського, в Силах оборони України сьогодні служать 980 тисяч людей. Українська армія є найбільшою у Європі.

Він додав, що наразі друге місце за чисельністю армії у Європі посідає Франція, яка має близько 200 тисяч військовослужбовців.

Rheinmetall поставить Україні ще 180 тисяч снарядів для установок Gepard

Міністерство оборони України замовило у компанії Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard.

Як повідомляється на сайті концерну, нове замовлення охоплює боєприпаси HEI-T (фугасно-запалювальні з трасувальним снарядом), його забронювали в грудні 2024 року. Боєприпаси можуть бути використані для боротьби з різними повітряними цілями, включно з безпілотними літальними апаратами.

Макрон заявив, що Україна має вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань

Президент Франції Еммануель Макрон під час щорічної зустрічі французьких послів закликав українців "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань". Адже, на його думку, "лише вони можуть їх вести", щоб вирішити конфлікт, спричинений російським вторгненням у 2022 році.

Він також вважає, що попри обіцянки нового президента США Дональда Трампа, за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде".

Трюдо анонсував відставку з посади прем'єр-міністра Канади

"Я маю намір піти у відставку як партійний лідер. І як прем'єр-міністр після того, як партія обере свого наступного лідера в ході жорсткого, загальнонаціонального змагального процесу", - заявив Джастін Трюдо.

Конгрес підтвердив перемогу Трампа на виборах президента США: що далі

Згідно з федеральним законом, сертифікація результатів президентських виборів проводиться на засіданні Конгресу 6 січня. Зазначимо, минулого разу підтвердження перемоги Джо Байдена супроводжувалося масовою акцією прихильників Трампа і вилилося в штурм Капітолія.

У Миколаєві мобілізували заброньованого працівника одного з підприємств: що кажуть у ТЦК

Співробітника ТОВ "АТФ "АГРО-ДІЛО" мобілізували після того, як йому анулювали відстрочку.

Але, при цьому, він був співробітником критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. У ТЦК цей факт не врахували.

У Генштабі підбили підсумки п'ятимісячної операції ЗСУ у Курській області

За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч - убитими.

Росіяни розстріляли українських військових у Донецькій області, - Лубінець

Російські солдати розстріляли українських військових. Це сталось у п'ятницю, 3 січня у Донецькій області. Інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області. За попередніми даними, російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених. Вони зав'язали їм руки та розстріляли в потилицю.