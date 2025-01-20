Труїв заради квартири. У Києві судитимуть чоловіка за вбивство дружини

Історія злочину

За даними слідства, 60-річна киянка останній рік життя важко хворіла. Жінка скаржилася на набряки, втрату волосся, слабкість та відсутність апетиту.

Попри лікування у лікарнях, її стан значно погіршувався щоразу після повернення додому. Лікарі діагностували токсичний гепатит, але причину раптової хвороби встановити не могли.

Протягом цього часу жінка проживала разом із цивільним чоловіком, з яким була в стосунках понад 20 років. Після її смерті чоловік намагався уникнути розтину тіла, наполягаючи, що причина смерті - тривала хвороба. Рідні припустили, що до хвороби та смерті може бути причетний чоловік.

Експертиза показала, що причиною смерті став токсичний вплив хімічної речовини, яка потрапляла в організм жінки через їжу. Слідство встановило, що протягом тривалого часу цю речовину додавав у їжу її цивільний чоловік.

Після смерті жінки чоловік привласнив її заощадження та автомобіль Suzuki, стверджуючи, що авто згоріло в Ірпені під час окупації. Чоловік претендував на майно померлої жінки, але включно з квартирою, все перейшло її сестрі.

Покарання та поточний статус справи

Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт стосовно 67-річного чоловіка, якого звинувачують в умисному вбивстві цивільної дружини та незаконному заволодінні її автомобілем (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 КК України).

Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.