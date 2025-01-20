Труїв заради квартири. У Києві судитимуть чоловіка за вбивство дружини
Жінка стала жертвою отруєння хімічною речовиною, що додавалася до їжі її чоловіком. Після її смерті чоловік привласнив автомобіль та кошти потерпілої, намагаючись приховати злочин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Історія злочину
За даними слідства, 60-річна киянка останній рік життя важко хворіла. Жінка скаржилася на набряки, втрату волосся, слабкість та відсутність апетиту.
Попри лікування у лікарнях, її стан значно погіршувався щоразу після повернення додому. Лікарі діагностували токсичний гепатит, але причину раптової хвороби встановити не могли.
Протягом цього часу жінка проживала разом із цивільним чоловіком, з яким була в стосунках понад 20 років. Після її смерті чоловік намагався уникнути розтину тіла, наполягаючи, що причина смерті - тривала хвороба. Рідні припустили, що до хвороби та смерті може бути причетний чоловік.
Експертиза показала, що причиною смерті став токсичний вплив хімічної речовини, яка потрапляла в організм жінки через їжу. Слідство встановило, що протягом тривалого часу цю речовину додавав у їжу її цивільний чоловік.
Після смерті жінки чоловік привласнив її заощадження та автомобіль Suzuki, стверджуючи, що авто згоріло в Ірпені під час окупації. Чоловік претендував на майно померлої жінки, але включно з квартирою, все перейшло її сестрі.
Покарання та поточний статус справи
Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт стосовно 67-річного чоловіка, якого звинувачують в умисному вбивстві цивільної дружини та незаконному заволодінні її автомобілем (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 КК України).
Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що 30 травня 2024 року в Одесі чоловік напав з ножем на дружину з дочкою. Після цього, наклав на себе руки, вистрибнувши з 12 поверху.