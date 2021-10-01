UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 в месте проведения заседания СН

Автор: Сергей Пышкин

В Трускавце, в месте проведения великого заседания партии "Слуга народа", где должны собраться около 300 политиков, развернули пункт тестирования на коронавирус. Всех невакцинированных участников будут проверять на выявление антигена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-аккаунт пресс-секретарь "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Как отметила Палийчук, все невакцинированные участники, включая членов команды, будут сдавать экспресс-тест на выявление антигена. Результат теста будет готов уже через 15 минут.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало все подробности проведения масштабного заседания "Слуги народа" в Трускавце.

Также РБК-Украина сообщало, что после заседания "Слуга народа" представит кадровые изменения в Кабинете министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТрускавецСлуга народа