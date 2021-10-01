В Трускавце развернут пункт тестирования на COVID-19 в месте проведения заседания СН

В Трускавце, в месте проведения великого заседания партии "Слуга народа", где должны собраться около 300 политиков, развернули пункт тестирования на коронавирус. Всех невакцинированных участников будут проверять на выявление антигена.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-аккаунт пресс-секретарь "Слуги народа" Юлии Палийчук.
Как отметила Палийчук, все невакцинированные участники, включая членов команды, будут сдавать экспресс-тест на выявление антигена. Результат теста будет готов уже через 15 минут.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало все подробности проведения масштабного заседания "Слуги народа" в Трускавце.
Также РБК-Украина сообщало, что после заседания "Слуга народа" представит кадровые изменения в Кабинете министров.