В Трускавце посреди улицы мужчина устроил стрельбу

По информации правоохранителей, стрельбу совершил 43-летний местный житель.

"24 октября около десяти часов вечера поступило сообщение о том, что на улице Соломии Крушельницкой в городе Трускавец неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из оружия", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские изъяли у мужчины устройство для отстрела резиновых пуль, на которое он имел разрешение.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 174 (стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) КУ.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия.