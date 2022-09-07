Трухину вручили подозрение за прошлогоднее ДТП

"Сегодня получил от САП подозрение в одном из эпизодов ДТП, которое произошло год назад на Бориспольской трассе. На вручение подозрения я явился добровольно, никуда не убегал и убегать не собираюсь", - заявил нардеп.

При этом он пообещал сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях.

"Мне нечего скрывать и я буду законным способом доказывать свою невиновность", - добавил Трухин.

Кроме того, он обратился к главе фракции "СН" Давиду Арахамии с просьбой приостановить его членство на период расследования, "чтобы это дело не бросало тень на репутацию всей команды".

По данным НАБУ, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины.

По версии следствия, в августе 2021 года нардеп предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским в размере 150 тысяч без указания денежной единицы за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием. По сообщению САП, по словам нардепа, эти деньги находились в автомобиле, в котором он ехал.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - добавляют в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

Что произошло

Еще 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, среди которых председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.