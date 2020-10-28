Труханов: мы успешно сдаем экзамен на уважение к своей истории

28 октября Украина отмечает 76-летие освобождения от нацистских оккупантов. В Одессе состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Г. Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что это - память, которая объединяет нас и по сегодня.

"Эту память периодически пытаются стереть. Перефразировать историю, перечеркнуть наше героическое прошлое, знаковые для нас имена. Но Одесса всегда умела держать удар. И сегодня мы успешно сдаём экзамен на уважение к своей истории, к самим себе - жителям Города-Героя. Мы приводим в порядок места нашей боевой славы. Предаём земле останки бойцов, которые сражались за нашу землю в годы войны и пали на полях сражений. Мы возвращаем нашим улицам названия, в которых эта слава отражена. И которые были абсолютно незаконно переименованы. Мы делаем все, чтобы быть достойными памяти тех, кто подарил нам мирное небо", - сказал Труханов.

Городской голова добавил, что такая работа очень важна для воспитания молодого поколения, которое должно помнить о подвигах своих предков.

"В городе заботятся о том, чтобы молодое поколение одесситов помнило о подвиге отцов и чтило его. Среди прочего, возле памятника Неизвестному матросу по городской программе патриотического воспитания действует Пост № 1, где постоянно несут вахту памяти юноши и девушки", - подчеркнул глава комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма Олег Этнарович.

Как ранее писало РБК-Украина, 16 октября городская историко-топонимическая комиссия поддержала обращение мэра Одессы и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии.