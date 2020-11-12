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Труханов: мы отстояли Дом Руссова

Автор: РБК-Украина

Хозяйственный суд Одесской области признал регистрацию Дома Руссова за территориальной громадой Одессы законной.

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Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

"Вопреки всем попыткам отобрать у одесситов их архитектурное наследие, мы все-таки отстояли знаменитое здание в суде первой инстанции. Здесь планируется разместить хореографическую школу, туристический центр и другие организации, которые будут работать в общественных интересах на благо одесситов!" - написал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы напомнил, что городская власть восстановила знаменитый памятник архитектуры и, на основании решения исполкома, зарегистрировала право собственности за территориальной громадой города Одессы, как достояние всех одесситов.


"Этому попытались препятствовать частные фирмы, претендующие на лакомый кусок, но закон - на стороне одесситов", - резюмировал городской голова.

Напомним, в июле Геннадий Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы. По его словам, собственник большинства квартир в здании пытался через "черных" регистраторов закрепить свое частное право на знаменитую достопримечательность.

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