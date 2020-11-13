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Труханов: в Одессе создадут мемориальный комплекс жертвам трагедии 1941 года

Одесса, Пятница 13 ноября 2020 16:58
Труханов: в Одессе создадут мемориальный комплекс жертвам трагедии 1941 года
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Одессе будет проведено благоустройство территории у памятного знака, где во время оккупации Одессы в октябре 1941 года фашистами были сожжены более 25 тысяч жителей города.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По словам мэра Одессы, сейчас на этом месте есть небольшой памятник, но уже начата подготовительная работа по созданию мемориального комплекса и сквера.

"Проект имеет полную поддержку со стороны Канцелярии Федерального канцлера Германии, Министерства иностранных дел и Президента ФРГ. Финансирование выделено, работы будут проводить Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития, а также Немецкое общество международного сотрудничества. Мы подготовим визуализацию проекта и придем сюда еще раз вместе с местными жителями, чтобы учесть их пожелания при подготовке проекта", - рассказал Труханов.

Практические работы по созданию мемориального комплекса начнутся после завершения подготовительной части, проведения визуализации, разработки проекта и согласования его с еврейскими организациями и немецкой стороной.

"Для евреев это место - свидетельство колоссальной трагедии. Поэтому увековечить память об этой трагедии необходимо, чтобы люди никогда не забывали о ней", - подчеркнул председатель Одесской региональной ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе полным ходом ведутся работы по благоустройству Алексеевского сквера. Специалисты уже приступили к восстановлению ограждения сквера в аутентичном виде.

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Новости Украины Общество ОдессаГеннадий Труханов

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