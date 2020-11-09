Труханов: Одесса - в топе городов Украины, которые развернули масштабную работу по борьбе с COVID-19

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Одесса получила очередную поставку кислородных концентраторов, закупленных за средства городского бюджета. 44 концентратора были закуплены у ведущего мирового производителя дыхательной аппаратуры - New Life.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает пресс-служба.

"Они являются самыми удобными и надежными в эксплуатации - именно так их оценивают профильные специалисты и врачи. Ранее мы приобрели 203 современных кислородных концентратора для наших медучреждений - и также за счёт городской казны. Ещё 16 передали нам волонтёры, за что я хочу выразить огромную благодарность", - сказал Геннадий Труханов.

Концентраторы будут распределены между городскими больницами, где проводится лечение пациентов с COVID-19: 14 - в инфекционную больницу, по 10 концентраторов в ГКБ №1, ГКБ №10, ГКБ №11. Мэр Одессы подчеркнул, что сегодня Одесса - в топе украинских городов, которые развернули такую масштабную работу по борьбе с COVID-19.

"В первую очередь, это благодаря самоотверженности наших медработников. И, конечно, оперативной реакции города на рост заболеваемости. Из городского бюджета выделяются огромные средства на действительно лучшее оборудование, перепрофилирование отделений в больницах в соответствии с потребностями. И многое другое", - сказал Труханов.

Кроме того, в нынешнем году за средства городского бюджета для одесских больниц были приобретены 34 современных аппарата ИВЛ. Всего в стационарах города свыше 100 ИВЛ могут быть использованы для лечения COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в стране за минувшие сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.