Труханов: еще одна больница Одессы начала прием пациентов с COVID-19

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом будут увеличены мощности коечного фонда в больницах Одессы. Уже сегодня начался прием пациентов с диагнозом COVID-19 в городской больнице №5.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Сообщается, что отделение обеспечено необходимым медицинским оборудованием, проведено разграничение зон для разделения потоков пациентов. С 28 ноября начнут работать 90 коек, в том числе, 8 реанимационных.

"Сегодня начинаем работать поэтапно. Палаты 2-3-4-местные. Палата интенсивной терапии, которая сегодня стала отделением интенсивной терапии и реанимации на 8 коек с круглосуточным постом врача-анестезиолога", - сказала директор КНП "Городская больница №5" Алла Прохорова.

К настоящему времени обеспечена работа 15 кислородных точек, еще 25 кислородных точек будут подключены в ближайшее время.

"На данный момент подача кислорода будет обеспечиваться за счёт баллонов, уже в ближайшее время будут установлены криоцилиндры порядка 175 литров каждый. Кроме того, ожидается получение пяти двухтонных криоцилиндров, что существенно уменьшит нагрузку. Один цилиндр на 175 литров заменяет 16 баллонов", - подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он также подчеркнул, что в Одессе есть постоянный запас кислорода - порядка 300 баллонов.

Также в помещениях на Троицкой имеется компьютерный томограф, что обеспечит возможность проведения КТ одесситам с подозрением на COVID-19 за средства городского бюджета.

"Мы обеспечены диагностической аппаратурой. Более того, за средства городского бюджета мы полностью обеспечены питанием - как пациенты, так и сотрудники", - подчеркнула Алла Прохорова.

Как известно, работы в Одессе ведутся и в других медицинских учреждениях, где планируется увеличение коечного фонда для больных COVID-19.