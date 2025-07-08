Трубін шокував зарплатою в Бенфіці: одна з найбільших у клубі

Воротар збірної України отримує одну з найвищих зарплат у клубі. Вона складає 3,85 млн євро на рік, що дорівнює окладам форварда Артура Кабрала та півзахисника Анхеля Ді Марії, який нещодавно покинув клуб.

Більше у сезоні-2024/25 заробляв лише Ренату Санчеш - 6,92 млн євро на рік, однак він виступав за лісабонську команду на правах оренди з ПСЖ.

На фоні загального фонду зарплат "Бенфіки", який, за оцінками, становить 55,47 млн євро на сезон, річний оклад українця виглядає особливо вагомим. Середня зарплата футболіста у клубі - близько 1,98 млн євро, що майже вдвічі менше, ніж отримує Трубін.

Нагадаємо, у минулому сезоні Трубін провів 48 поєдинків за "Бенфіку", в яких пропустив 47 м'ячів та 17 разів залишав ворота недоторканими.

А приєднався Анатолій до "Бенфіки" у 2023 році та поступово закріпився у статусі основного голкіпера.

Порівняння вартості з іншими воротарями

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES оцінив вартість воротарів за низкою критеріїв, включно зі статистикою, віком та популярністю.

У топ-5 рейтингу опинилися одразу два українці - Анатолій Трубін із вартістю 46,7 млн євро та воротар "Реала" Андрій Лунін, оцінений у 41,3 млн євро.

Рейтинг воротарів за вартістю: