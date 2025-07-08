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Трубін шокував зарплатою в Бенфіці: одна з найбільших у клубі

Анатолій Трубін (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Автор: Катерина Урсатій

Анатолій Трубін увійшов до топ-3 найбільш високооплачуваних гравців португальської "Бенфіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Capology.

Воротар збірної України отримує одну з найвищих зарплат у клубі. Вона складає 3,85 млн євро на рік, що дорівнює окладам форварда Артура Кабрала та півзахисника Анхеля Ді Марії, який нещодавно покинув клуб.

Більше у сезоні-2024/25 заробляв лише Ренату Санчеш - 6,92 млн євро на рік, однак він виступав за лісабонську команду на правах оренди з ПСЖ.

На фоні загального фонду зарплат "Бенфіки", який, за оцінками, становить 55,47 млн євро на сезон, річний оклад українця виглядає особливо вагомим. Середня зарплата футболіста у клубі - близько 1,98 млн євро, що майже вдвічі менше, ніж отримує Трубін.

Нагадаємо, у минулому сезоні Трубін провів 48 поєдинків за "Бенфіку", в яких пропустив 47 м'ячів та 17 разів залишав ворота недоторканими.

А приєднався Анатолій до "Бенфіки" у 2023 році та поступово закріпився у статусі основного голкіпера.

Порівняння вартості з іншими воротарями

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES оцінив вартість воротарів за низкою критеріїв, включно зі статистикою, віком та популярністю.

У топ-5 рейтингу опинилися одразу два українці - Анатолій Трубін із вартістю 46,7 млн євро та воротар "Реала" Андрій Лунін, оцінений у 41,3 млн євро. 

Рейтинг воротарів за вартістю:

  1. Барт Вербрюгген ("Брайтон") - 64,3 млн євро

  2. Анатолій Трубін ("Бенфіка") - 46,7 млн євро

  3. Давід Рая ("Арсенал") - 42 млн євро

  4. Андрій Лунін ("Реал") - 41,3 млн євро

Раніше писали про найбагатших спортсменів усіх часів, і як вони заробили більше, ніж олігархи.

А ще вам буде цікаво дізнатися, що Трубін хоче в АПЛ, а "Бенфіка" не проти.

Також читайте, чому Трубін і Лунін найцінніші воротарі Клубного чемпіонату світу.

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