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Труба: до сих пор не найдено оружие, из которого полицейские застрелили ребенка

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 18:19
Труба: до сих пор не найдено оружие, из которого полицейские застрелили ребенка
Фото: Роман Труба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правоохранители установили тип оружия, из которого стреляли, и изъяли пулю

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что правоохранители до сих пор не нашли оружие, из которого полицейские застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Труба заявил о действиях по "умышленному уничтожению орудия совершения преступления".

"Сейчас основная наша цель - это установление оружия, из которого были совершены выстрелы. Оружие в настоящее время не установлено. Местонахождение - не установлено, так как среди лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, есть работники правоохранительных органов. Здесь субъект, который действовал умышленно на уничтожение орудия совершения преступления", - подчеркнул глава бюро.

При этом директор территориального управления ГБР в Киеве Руслан Марчук отметил, что правоохранители установили тип оружия, из которого стреляли, и изъяли пулю. Сейчас следственные действия и экспертизы в этом производстве еще продолжаются.

Напомним, Киевский апелляционный суд принял решение оставить под стражей Владимира Петровця - одного из подозреваемых по делу о стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом.

Как писало РБК-Украина ранее, ГБР допускает, что в ребенка выстрелили из мелкокалиберной винтовки.

Отметим, глава Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что было открыто уголовное производство по факту возможного умышленного сокрытия убийства 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции.

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