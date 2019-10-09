Труба анонсировал завершение расследования убийства мальчика в Переяславе-Хмельницком

Руководитель Государственного бюро расследования Роман Труба рассказал о ходе расследования дела об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком анонсировал завершение расследования. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Труба сообщил, что было проведено более 30 обысков, на завершающем этапе экспертизы.

"Сейчас оружие не установлено, но этот факт не повлияет на квалификацию преступления. Мы продолжаем искать оружие. У нас еще есть время. На завершающем этапе экспертизы. Мы надеемся, что отыщем оружие и в ноябре завершим досудебное расследование, объявим подозрения", - сообщил он.

Также Труба рассказал, что ГБР расследует и возможную причастность местной полиции к сокрытию орудия преступления, а также действия медиков, не сумевших спасти жизнь мальчика.

"Нами внесены сведения о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи медиками Переяслав-Хмельницкой больницы. Это пока устанавливается силами Нацполиции. И второе производство - относительно возможных действий местных правоохранителей относительно ненадлежащего реагирования и укрытия оружия", - сказал он.

Напомним, 1 июня 2019 года двое пьяных полицейских в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. Это все происходило недалеко от детской площадки. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.