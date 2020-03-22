Тройное землетрясение в Хорватии: погиб подросток

В Хорватии произошло еще одно землетрясение силой 3,7, погиб подросток. Об этом сообщает Total Croatia News.

Как отмечается, третье землетрясение произошло в 07:41.

"Город Загреб сегодня утром всколыхнули ряд землетрясений, их было три, стихия нанесла значительный ущерб хорватской столице в то время, когда ее жители уже имеют дело с чрезвычайной ситуацией в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В результате толчков погиб 15-летний парень. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хорватии произошли еще два землетрясения силою 5,3 и 5,0.

РБК-Украина писало, что ночью 17 марта на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Небольшое землетрясение, эпицентр которого находился в Тирренском море на глубине 33 км, было зафиксировано около 2 часов ночи. Сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков.